Кирилл Легков: «Александр Кержаков: уходил, ухожу, буду уходить?»

Колумнист «Петербургского дневника» – о тренерской судьбе легенды «Зенита» А вы следите за тренерской карьерой Александра Кержакова, кумира болельщиков «Зенита» нулевых и десятых годов? Она складывается весьма любопытно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии