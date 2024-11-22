Спрос на поездки в Грузию бьет рекорды

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок отмечают существенный рост интереса российских туристов к поездкам в Грузию на Новый год: на период праздников (28 декабря – 12 января) число бронирований размещения в стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)