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Спрос на поездки в Грузию бьет рекорды

Спрос на поездки в Грузию бьет рекорды

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок отмечают существенный рост интереса российских туристов к поездкам в Грузию на Новый год: на период праздников (28 декабря – 12 января) число бронирований размещения в стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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