Мировое обозрение

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Финская сеть ресторанов Hesburger будет передавать отработанные жиры на переработку

Финская сеть ресторанов Hesburger будет передавать отработанные жиры на переработку

ХЕЛЬСИНКИ, 18 окт — РИА Новости. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger будет передавать отработанные кулинарные жиры на переработку возобновляемого дизельного топлива, в понедельник объявлено о заключении соответствующего соглашения.

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