Эксперт Волкова рассказала, в какой валюте лучше хранить деньги в 2025 году

Следует систематически покупать юань В 2025 году вопрос выбора валюты для сбережений остается крайне важным для каждого, рассказала РИАМО финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.
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