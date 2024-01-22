В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время

В Бельгии пока нет ответа на вопрос, как в ближайшее время прекратить покупку газа у России. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 22 января, со ссылкой на слова министра энергетики страны Тинне Ван дер Стретен.
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