Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Переход от уверенных выступлений к очень сложной машине этого года стал для Хэмилтона некоторым шоком»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин признал, что в начале сезона Льюису Хэмилтону было трудно перестроиться на борьбу в середине пелотона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх