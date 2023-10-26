ГАИ просит водителей изменить маршрут при передвижении между Ленинским и Октябрьским районами, используя для движения улицу К...

В связи с возникшими заторовыми ситуациями в центральной части Могилёва ГАИ просит водителей изменить маршрут при передвижении между Ленинским и Октябрьским районами, используя для движения улицу Королёва.
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