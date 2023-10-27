Что можно и что нельзя делать в праздник Евфимия Осеннего, 28 октября Clickio По народному календарю, 28 октября россияне отмечают праздник Евфимия Осеннего, приуроченного ко дню памяти святого Ефима Благочестивого, известного как аскета Солунского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии