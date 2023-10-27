Что можно и что нельзя делать в праздник Евфимия Осеннего, 28 октября Clickio По народному календарю, 28 октября россияне отмечают праздник Евфимия Осеннего, приуроченного ко дню памяти святого Ефима Благочестивого, известного как аскета Солунского.