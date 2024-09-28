Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор

Если мы за каждое убийство будем давать пожизненно,то бояться будут,меньше преступлений с их стороны будет.Время такое сейчас,время перемен,а кто не поспевает в этот поезд перемен заскочить,то тому хана.Но не все чинуши это ещё осознали,возврата в прошлое уже не будет

РР

Русский Россиянин

А чего ждут от зверья, неужели не знают что пуская их, геноцид будет продолжаться всё закончится резнёй девяностых годов. Открыт второй фронт внутри страны где убивают русскоязычное население, ну естественно всё это случайно и они конечно не виноваты. Забыли историю написанную кровью, ну теперь и результат. Спасибо депутатам и правительству, только почему их не судят за эти деяния, которые эта власть допустила