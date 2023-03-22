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Telegram добавил поддержку переводов и хранения в USDT в бот Wallet

Telegram добавил поддержку переводов и хранения в USDT в бот Wallet

Разработчики бота Wallet в Telegram реализовали функцию покупки, продажи и хранения USDT. Пользователи получили возможность переводить стейблкоин на внутренние кошельки приложения через чаты, а также покупать и продавать его через P2P-сервис.

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