Bild: глава МВД ФРГ Фезер хотела быстрее признать АдГ правоэкстремистской

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, являющаяся сейчас и. о. ведомства, стремилась, чтобы немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) признали правоэкстремистской на всей территории страны до прихода к власти нового германского правительства.