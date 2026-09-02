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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Джику о благотворительности: «В ковид помогал с транспортировкой больных, с медикаментами. В родной деревне отца в Гане поддерживаю школу, чтобы дети имели доступ к образованию»

Защитник « Спартака » Александр Джику рассказал о своей благотворительной деятельности. – Знаем, что, помимо инвестиций, ты занимаешься благотворительностью.

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