Поляки ударили в спину: Зеленский не ожидал предательства от "братьев"

Польша не хочет видеть Украину в Европейском союзе. Без решения вопроса с "Волынской резнёй". Такого удара в спину и предательства от "братьев" Зеленский не ждал.
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