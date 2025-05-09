К новоаннинцам обращается участник специальной военной операции Виктор Александрович К. и активист Движения Первых Мария Мальцева.
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К новоаннинцам обращается участник специальной военной операции Виктор Александрович К. и активист Движения Первых Мария Мальцева.