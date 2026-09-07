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Газета.ру

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Глава Бурятии опубликовал шутку про медведя за день до его нападения на мужчину

Глава Бурятии опубликовал шутку про медведя за день до его нападения на мужчину

За день до нападения медведя на жителя Бурятии глава республики Алексей Цыденов опубликовал в своем Telegram-канале созданное нейросетью шуточное изображение хищника, но потом признал, что «по ситуации с медведями уже не до шуток».

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