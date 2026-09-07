Глава Бурятии опубликовал шутку про медведя за день до его нападения на мужчину

За день до нападения медведя на жителя Бурятии глава республики Алексей Цыденов опубликовал в своем Telegram-канале созданное нейросетью шуточное изображение хищника, но потом признал, что «по ситуации с медведями уже не до шуток».
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