Проверьте свой IQ: только гений может найти бегемота за 15 секунд

Так ли резво на самом деле соображает ваш мозг, как вы думаете, или он зверски неповоротлив? фото: Jagran JoshТолько темные личности бубнят, что тесты на IQ суть прах, тлен и убивание времени ни за полушку.
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