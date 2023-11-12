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Проверьте свой IQ: только гений может найти бегемота за 15 секунд

Проверьте свой IQ: только гений может найти бегемота за 15 секунд

Так ли резво на самом деле соображает ваш мозг, как вы думаете, или он зверски неповоротлив? фото: Jagran JoshТолько темные личности бубнят, что тесты на IQ суть прах, тлен и убивание времени ни за полушку.

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