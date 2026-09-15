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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ланс» уволит Топпмеллера. При немце команда выиграла 3 из 6 матчей и взяла Суперкубок Франции

«Ланс» уволит  Дино Топпмеллера . По данным L’Equipe, менеджмент клуба в ближайшее время расстанется со специалистом, назначенным летом вместо Пьера Сажа .

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