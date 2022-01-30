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Дэвис и Смолкин, Щербакова, Валиева, Кондратюк вошли в состав сборной России на командный турнир Пекина-2022 по версии «Ангелов Плющенко»

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко представила свою версию состава сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

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