В России расширят возможности сетевого хозяйства. Об этом 16 сентября на встрече с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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