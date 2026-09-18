Север Столицы
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Север Столицы

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Московский ипподром открылся после масштабной реконструкции в Северном округе

Московский ипподром открылся после масштабной реконструкции в Северном округе

В Северном округе после комплексной реконструкции открылся Центральный Московский ипподром. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

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