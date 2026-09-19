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Царьград

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Сергей Лазарев показал трогательные фото в честь дня рождения дочери

Сергей Лазарев показал трогательные фото в честь дня рождения дочери

Сергей Лазарев отметил день рождения дочери Анны, которой исполнилось восемь лет. Музыкант поделился трогательными фото и выразил свою любовь в социальных сетях.

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