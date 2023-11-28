Челябинские таможенники поймали контрабандистов, пытавших вывезти древесины на 10 миллионов рублей

На российско-казахстанской границе в Челябинской области остановили крупную партию лесоматериалов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, банду контрабандистов задержали при попытке вывезти древесину через пункт пропуска «Бугристое».
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