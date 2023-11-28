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Челябинские таможенники поймали контрабандистов, пытавших вывезти древесины на 10 миллионов рублей

Челябинские таможенники поймали контрабандистов, пытавших вывезти древесины на 10 миллионов рублей

На российско-казахстанской границе в Челябинской области остановили крупную партию лесоматериалов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, банду контрабандистов задержали при попытке вывезти древесину через пункт пропуска «Бугристое».

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, довольно подозрительной показалась очередь из 45 машин с пиломатериалами на пункте пропуска... Пишите правильно, &quot;при оформлении документов на экспорт...&quot;
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17 час.

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