Челябинские таможенники поймали контрабандистов, пытавших вывезти древесины на 10 миллионов рублей

На российско-казахстанской границе в Челябинской области остановили крупную партию лесоматериалов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, банду контрабандистов задержали при попытке вывезти древесину через пункт пропуска «Бугристое».