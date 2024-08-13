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Театр абсурда

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«Мы любим смотреть, как убивают москалей»: киевский эфир о наступлении на Курск

«Мы любим смотреть, как убивают москалей»: киевский эфир о наступлении на Курск

Наступление ВСУ на Курскую область подняло настроение всем украинцам. Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил украинский политический аналитик экс-депутат ВР Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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