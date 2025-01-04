Forbes: битва за Покровск ознаменует переломный момент на СВО в 2025 году

Россия планирует захватить Красноармейск (Покровск) в ДНР, поэтому сражение за город-крепость окажется самым крупным для ВСУ в 2025 году, ведь прорыв российских войск на этой территории может стать решающим в конфликте.
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