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Сенатор Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

Сенатор Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что возможное решение России и стран ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на покупаемые у Москвы энергоресурсы.

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