Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 01.12.2023 г. https://svorf-map.
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