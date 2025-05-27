Работы на участке с 26 мая по 1 июня 2025 года согласно лунному календарю для садоводов и огородников Алёна ЮрьеваПоследняя неделя мая — одна из самых важных и ответственных в садоводстве и огородничестве.
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