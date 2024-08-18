Антонов объяснил "нулевую" реакцию в США на публикации о "Северных потоках"

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов© Фото : пресс-служба Посольства России в США Отсутствие реакции чиновников США на новые публикации СМИ о подрыве "Северных потоков", по сути, означает "карт-бланш" на подобные акции в дальнейшем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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