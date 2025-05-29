Переживший резню в Байкальске подросток был так пьян, что заметил раны только в больнице

Подростка сперва приняли за убийцу, но после отправили на "скорой" с остальными детьми Один из школьников, выживших при резне в Байкальске, был настолько пьян, что заметил ножевые ранения лишь в больнице.
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