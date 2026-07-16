Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил "курскую авантюру" в 2024 году, что привело к потере почти 80 тысяч украинских военнослужащих и началу боевых действий в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.