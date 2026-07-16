Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 541 подписчик

ВСУ потеряли 80 тыс. бойцов в "курской авантюре" Сырского

ВСУ потеряли 80 тыс. бойцов в "курской авантюре" Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил "курскую авантюру" в 2024 году, что привело к потере почти 80 тысяч украинских военнослужащих и началу боевых действий в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии