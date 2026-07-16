Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил "курскую авантюру" в 2024 году, что привело к потере почти 80 тысяч украинских военнослужащих и началу боевых действий в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии