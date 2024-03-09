Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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8 час.
Секушин Леонид
Аффтар! Не надо говорить о том, что прорывы крупных механизированных сил ушли в прошлое! Просто с созданной бригадной системой они в принципе невозможны! Но ведь для чего то воссоздаётся танковая армия? И если она ударит с севера при поддержке ВКС - ХРЕН ЕЁ КТО ОСТАНОВИТ! Нет в глубине территории небратьев таких резервов! А если такой удар последует и южнее - разгром будет полным! Да, и говоря про то, что старые танки не жалко, не забывай о находящихся в них парнях! Или они второго сорта?
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4 час.
Рауф Растов
Леонид, авторские рассуждения грамотно выстроены в русле специфической логики военного мышления. А это значит, что автор не забыл о таком важнейшем факторе, каковым на любой войне становится фактор времени. То есть, для достижения любого успеха, любого эффективного результата на войне всё нужно делать СВОЕВРЕМЕННО: разведку, решать вопросы снабжения войск, правильное развёртывание ударных единиц и т.д. Поэтому, давайте не будем спешить критиковать автора с позиций своих слишком упрощённых представлений и, к тому же, рассуждая в рамках сугубо гражданской логики. Кроме того, с момента появления на современном поле боя дронов с кумулятивными снарядами и многих других новинок военной техники и вооружений в корне поменялись прежние подходы к тактическим способам развёртывания боевых единиц, к адекватно-сообразному формированию тех или иных войсковых подразделений. Я сам не военный, но, как мне представляется, предлагать массированные атаки крупными танковыми подразделениями на современном поле боя - это значит, наплевав на спасительную маскировку, на скрытые манёвры и т п., одновременно подставить под вражеские дроны огромное количество наших танков в качестве беззащитных мишеней. А ведь в них будут находиться, как Вы выразились, наши «парни». В связи с этим должен заметить, что даже сама подмена слов «бойцы», «воины» на гражданские слова «люди», «парни» - это тоже, по сути, первый небольшой шажок в сторону лжи. Потому, любые рассуждения о потерях на войне или любые оценки военных событий было бы неправильным выдерживать только в рамках одномерно упрощённых подходов и простых арифметических исчислений. Их следует всегда рассматривать в формате беспристрастного, всестороннего и объективного анализа, преломлённого через призму специфической логики военного мышления, исходя из исчислений более высокого порядка и, разумеется, с учётом такого важнейшего фактора, каким становится на любой войне фактор времени.
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2 час.

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