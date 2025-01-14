Непривередлив? Какой должна быть девушка, чтобы Чонгук провел с ней всю жизнь?

Сегодня вновь возьмемся за дело и подыщем правильную избранницу Чонгуку из “BTS”. Какой должна быть его подружка, чтобы тот смог влюбиться по уши? Конечно же, она должна быть красивой, начитанной, умной и спортивной.
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