Этот день в авиации. 5 октября

1882 - Родился Роберт Хатчингс Годдард (англ. Robert Hutchings Goddard) — американский учёный, один из пионеров современной ракетной техники, создатель первого жидкостного ракетного двигателя.
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