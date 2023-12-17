Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости Расскажу вам историю, которая произошла на баттл-рэпе в Электростали Московской области, где некоторые исполнители, очевидно, решили, что удивлять аудиторию можно только за счет оскорбительных и шокирующих заявлений.

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Комментарии
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Natalia Nikonorova
В 89 году была в Париже и была в ужасе от кварталов с арабами. Мой приглашающий говорит, но это наши граждане. И, что тебя понесло в эти кварталы? Т.е. понимал, что это ненормально. Я все поняла и туда ни ногой. Но проблема была совершенно очевидна еще тогда. А, когда мигранты поперли тучами по приглашению Меркель. Ну, думаю, совсем с ума сошли. Вот, почему я (не политик) это понимаю, а умные руководители ЕС - нет?
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Зоя Бобкова
Да вы-то зачем их раскручиваете?.
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