Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Natalia Nikonorova

В 89 году была в Париже и была в ужасе от кварталов с арабами. Мой приглашающий говорит, но это наши граждане. И, что тебя понесло в эти кварталы? Т.е. понимал, что это ненормально. Я все поняла и туда ни ногой. Но проблема была совершенно очевидна еще тогда. А, когда мигранты поперли тучами по приглашению Меркель. Ну, думаю, совсем с ума сошли. Вот, почему я (не политик) это понимаю, а умные руководители ЕС - нет?