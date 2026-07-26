Патруль в платках: ударившие подростков женщины-контролеры электрички в Малоярославце уволены

Михаил Гаврилов

За рукоприкладство ещё и моральный ущерб следует с них содрать... чтоб пресечь вседозволенность людей, наделённых властными или контрольными полномочиями. Защита населения от произвола чиновников и контролёров. Уволили... после широкой огласки прецедента... гуманисты... В древнем Китае работала система Рекомендаций, за проступки наказывали не только провинившихся, но и тех, кто их рекомендовал и принимал на должность.