ВФокусе Mail Контролеры электропоезда устроили перепалку с детьми в вагоне, конфликт дошел до рукоприкладства по отношению к несовершеннолетним.
Патруль в платках: ударившие подростков женщины-контролеры электрички в Малоярославце уволены
Комментарии
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Михаил Гаврилов
За рукоприкладство ещё и моральный ущерб следует с них содрать... чтоб пресечь вседозволенность людей, наделённых властными или контрольными полномочиями. Защита населения от произвола чиновников и контролёров. Уволили... после широкой огласки прецедента... гуманисты... В древнем Китае работала система Рекомендаций, за проступки наказывали не только провинившихся, но и тех, кто их рекомендовал и принимал на должность.
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1 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Выдворение напрашивается однако.
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1 м.
Alex Nемо
Там пара статей УК РФ с сумарным сроком не менее 5 лет на зоне должна быть применена и после отбытия наказания депортация, как лицам совершившим уголовные преступления в России!
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