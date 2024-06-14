Евровыборы в Греции: правый поворот или кризис власти?

Прошедшие 9 июня выборы в Европарламент стали неожиданностью для многих. Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в тот же день выступил с телеобращением, заявив, что правящая партия «Новая демократия» не достигла поставленных целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии