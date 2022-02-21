Глава ДНР Пушилин: президент России воплотил волю русского народа к единству

ГЛАВА ДНР ПОБЛАГОДАРИЛ ПУТИНА ЗА ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА ГЛАВА ДНР ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА: ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОПЛОТИЛ ВОЛЮ РОССИЯН, ВОЛЮ РУССКОГО НАРОДА К ЕДИНСТВУ ПУШИЛИН ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ДНР: СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЕНО НАШЕ БУДУЩЕЕ И МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ ВПЕРЕД ГЛАВА ДНР НАЗВАЛ ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА РОССИЕЙ ИСТОРИЧЕСКИМ МОМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ВОССТАНОВИТ "СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВДУ" ПУШИЛИН О ПРИЗНАНИИ ДНР: ТЕПЕРЬ МЫ СМОЖЕМ РАЗВИВАТЬ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОТРУДНИЧАТЬ НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ И ВНОСИТЬ СВОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ РУССКОГО МИРА ПУШИЛИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДНР ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ РОССИИ ПУШИЛИН: ВПЕРЕДИ МНОГО ТРУДНОЙ РАБОТЫ, НО НАРОД ДОНБАССА ПРИВЫК ТРУДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ПУШИЛИН ПОЗДРАВИЛ ДОНБАСС С ПРИЗНАНИЕМ РИА Новости Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >> Опубликовано: Никита Стома .
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