Закон и Порядок

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  • vitaly yanushkevich
    Что по твоему,, почти Украина" , Крым никогда не был Украиной, учи историю , когда взяли Крым, хохлами и не пахло, и ...Кто атаковал Крем...
  • Саша
    Завтра Шойгу подарят " мангал" и на пенсию отправят, вслед за Мишей Мизинцевым... а должность МО РФ сделают гражданск...Пригожин со Столя...
  • Николай Титов
    Виалетта-Виалетта, я люблю тебя за это!   Само как-то напросилось.   То что до сих пор от Донецка злодеев не отодвину...Кто атаковал Крем...

Угомонитесь!

Угомонитесь!

Грубо? Простите! Вот и украинская OSINT-компания Molfar бьет тревогу по поводу Пригожина  Выпустили целый ролик, посвященный его успеху, написали по этому поводу большую статью, перевели ее на английский, а потом еще и закупили распространение (!) этого материала в целой сетки украинских пабликов, включая крупные, вроде «Фашик Донецький» – и все это для того, чтобы предупредить украинских зигующих придурков: не торопитесь радоваться медийным нахрюкам о «слабости» главы группы «Вагнер».

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