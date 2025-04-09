Болельщика ХК «Сибирь» оштрафовали за неприятный запах изо рта

Спортивный болельщик имел неопрятный внешний вид, шаткую походку и резкий запах алкоголя изо рта. Сегодня, 9 апреля, Кировский районный суд Новосибирска вынес решение по административному нарушению в отношении хоккейного болельщика.
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