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"Слишком больно": Чулпан Хаматова разрыдалась, заговорив о возвращении в Россию

"Слишком больно": Чулпан Хаматова разрыдалась, заговорив о возвращении в Россию

Беглая артистка после сотни грязных фраз о России вдруг затосковала по ней. Хаматова рассказала, где бы она хотела побывать, решившись на возвращение49-летняя Чулпан Хаматова неожиданно заскучала по России.

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