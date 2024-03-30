Депутат Хинштейн: жители Самарской области находятся в плену на Украине

Жители Самарской области находятся в плену на Украине, некоторые - уже третий год. Депутат нижней палаты российского парламента Александр Хинштейн опубликовал видеозапись жителей региона, находящихся в украинском плену, и обратился в Министерство обороны РФ и Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой помочь в освобождении плененных.
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