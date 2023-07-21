1rre

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Кто бы сделал фотошоп картины И.Репина "Крестный ход в Курской губернии" ...с персонажами наших дней ?Крестный ход в Ка...
  • олег олейник
    КАК ВАМ ЭТОТ ИДИОТСКИЙ МЕТОД ОБСУЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УДАРОВ ПО ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В ИНТЕРНЕТЕ ДА ЕЩЁ И С...Угроза с моря: Во...
  • Андрей BABAI
    чтоб они сдохлиУведомление для Т...

Православная церковь чтит память двух святых икон 22 июля 2023 года

Православная церковь чтит память двух святых икон 22 июля 2023 года

Православная церковь чтит память двух святых икон 22 июля 2023 года Юлия СкворцоваЭтот летний день, суббота 22 июля 2023 года, в православном календаре России является датой чтения памяти двух чудотворных икон — Колочской и Кипрской Божией Матери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх