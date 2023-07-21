Православная церковь чтит память двух святых икон 22 июля 2023 года Юлия СкворцоваЭтот летний день, суббота 22 июля 2023 года, в православном календаре России является датой чтения памяти двух чудотворных икон — Колочской и Кипрской Божией Матери.