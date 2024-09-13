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Суд арестовал счета экс-замглавы Минобороны Павла Попова

Суд арестовал счета экс-замглавы Минобороны Павла Попова

Счета бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова арестованы. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, на них было обнаружено более 30 миллионов рублей.

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