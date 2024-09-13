Суд арестовал счета экс-замглавы Минобороны Павла Попова

Счета бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова арестованы. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, на них было обнаружено более 30 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии