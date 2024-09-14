Россия обменяла 103 военнослужащих, попавших в плен в Курской области

По итогам переговоров между Москвой и Киевом 14 сентября стороны провели обмен пленными, в результате которого были освобождены 103 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
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