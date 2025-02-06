Психотерапевт Крашкина: вычислить «энергетического вампира» в офисе можно по чрезмерной фокусировке на себе

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с «Петербургский дневником» рассказала о признаках коллег, которые могут негативно влиять на эмоциональное состояние других сотрудников Таких людей называют «энергетическими вампирами».