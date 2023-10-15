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Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Над Курской областью были сбиты 12 БПЛА.Pr Scr vk.com/mil--> В ночь на воскресенье, 15 октября, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.

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