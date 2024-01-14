Кеннеди-младший призывает усилить южную границу США и прекратить помощь Украине

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший выступает за прекращение финансирования Украины и одновременное ужесточение мер по обеспечению безопасности на границе страны с Мексикой.
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