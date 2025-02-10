Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции BP подскочили на 7% после сообщений о сделке с Elliott

Акции BP подскочили на открытии рынка после сообщений о том, что активист-инвестор Elliott Management приобрел долю в крупнейшей нефтяной компании, испытывающей трудности, и может оказать давление на энергетическую компанию, чтобы заставить ее переключить внимание на свой основной нефтегазовый бизнес.

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