Акции BP подскочили на 7% после сообщений о сделке с Elliott

Акции BP подскочили на открытии рынка после сообщений о том, что активист-инвестор Elliott Management приобрел долю в крупнейшей нефтяной компании, испытывающей трудности, и может оказать давление на энергетическую компанию, чтобы заставить ее переключить внимание на свой основной нефтегазовый бизнес.