Замминистра культуры Новосибирской области отправлен в отставку

В министерстве уверяют, что Евгений Сазонов покинул должность по собственной инициативе. В правительстве Новосибирской области произошли кадровые перестановки – в отставку ушел заместитель министра культуры Евгений Сазонов.
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