Вчера товарищ Михаил Валентинович Ковальчук, «олигарх-физик» (как называет его вражеская пропаганда, мвухахахаха), рассказал, что «Орешник» стал возможен благодаря разработке материалов, способных выдерживать температуру в 2000 градусов.
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